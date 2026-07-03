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Yarım asırlık Tutak Hükümet Konağına duygusal veda

Yarım asırlık Tutak Hükümet Konağına duygusal veda
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaklaşık 50 yıldır hizmet veren Hükümet Konağı, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle boşaltıldı. Yerine modern bir hükümet konağı inşa edilecek. Kaymakam Ahmet Coşkun, duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaklaşık yarım asırdır kamu hizmeti veren Hükümet Konağı, yerine yapılacak yeni hizmet binası için boşaltıldı. Uzun yıllar boyunca binada hizmet veren kamu kurumları, yeni hükümet konağının yapım süreci tamamlanıncaya kadar belirlenen geçici binalarda vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

Boşaltma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla binaya veda ettiklerini vurguladı. Kaymakam Coşkun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yarım asrı aşkın süredir ilçemiz Tutak'ta nice vatandaşımıza kapılarını açan, umutlara ve hatıralara ev sahipliği yapan Hükümet Konağımızda bugün son mesaimizi icra ettik. Her köşesinde ayrı bir emek, ayrı bir hatıra saklı olan bu kıymetli yapı, ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle yıkılarak aynı yerinde yeniden inşa edilecektir. Yeni yapılacak Hükümet Konağımızın ilçemize ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Yaklaşık yarım asır boyunca ilçenin idari merkezi olarak hizmet veren hükümet konağı, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yıkılacak. Aynı alanda inşa edilecek yeni hükümet konağının, modern mimarisi ve günümüz ihtiyaçlarına uygun yapısıyla vatandaşlara daha kaliteli kamu hizmeti sunması hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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