Ağrı'da depremzede öğrencilere özel ders verilecek

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kente getirilen ve valilik koordinesinde ev ve yurtlara yerleştirilen depremzede ailelere yönelik çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde görevlendirilen 59 rehber öğretmen, aileler ve öğrencilere yönelik psikososyal destek sağlıyor. Ev ve yurtlara yerleştirilen aileleri tek tek ziyaret eden rehber öğretmenler, ailelere yaşamış oldukları travmayı bir an önce atlatabilmeleri amacıyla çeşitli eğitimler verirken, bir yandan da Pazartesi günü okulların açılmasından dolayı öğrencilerin okullara kayıtlarını yapıyor.

Görevli öğretmenlerle birlikte aileleri evlerinde ziyaret edip öğrencilere çeşitli hediyeler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin okullara kayıtlarının yapılmasının yanı sıra derslerinden geri kalmış öğrencilere yönelik de özel ders uygulaması başlatacaklarını söyledi.

'Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için her türlü tedbiri alacağız'

Öğrencilerin isteklerine göre, gerek evlerinde gerek okul, kütüphane ve etüt merkezlerinde görevli öğretmenler tarafından özel ders verileceğini belirten Müdür Kökrek, yaptığı açıklamada, "Şu anda deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı, ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Ailelerimize devletimizin ne türlü imkanı varsa onu sağlamak üzere ailelerimize geldik. Buradaki öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretimden kopmamaları amacıyla psikolojik, maddi ve manevi her türlü desteği verme adına ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Allah bütün vatanımızı milletimizi korusun. Bir daha böyle felaketleri yaşatmasın inşallah. Bundan sonraki süreçte de ailelerimizin her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bundan sonra ailelerimizle sürekli iletişim halinde olacağız. Malumunuz önümüzdeki hafta Pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklarımızın kayıtlarını alıyoruz. Pazartesi günü çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları adına bu günden kayıtlarını tamamlayacağız. Pazartesi günü de çocuklarımız inşallah öğretmen ve arkadaşları ile birlikte okullarına başlayacaklar. Ayrıca Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aynı zamanda deprem bölgesinden gelen ailelerimizin çocuklarına isterlerse evlerinde, isterlerse okullarında, isterlerse etüt merkezlerinde, kütüphanelerde çocuklarımıza özel ders vermeyi planlıyoruz. Geri kalmış oldukları derslerinden öğrencilerimizin bu tür uygulamalarla açıklarını kapatacaklarına inanıyoruz. Sınava girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize de özel paket programlarda hazırladık. Bu çocuklarımızı da aynı zamanda sınavlara hazırlayacağız ve derslerinden geri kalmamaları için her türlü tedbiri alacağız inşallah" dedi. - AĞRI