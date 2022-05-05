Ağbaba: "Malatya'da Don ve Doludan Çiftçi Etkilendi. Bir An Önce Hasap Tespitiyle Gereken Yapılmalıdır"

MALATYA (ANKA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da kayısı üreticisinin önce don sonra da dolu felaketinden etkilendiğini ifade ederek, "Yetkililer bir an önce hasar tespiti yapıp gerekeni yapmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Doğanşehir ilçesinde önce don sonra da doludan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu, üreticilerle bir araya geldi. Çığlık Mahallesi'nde üreticilerin sorunlarını dinleyen Ağbaba, "14 Nisan'da don felaketi olmuştu, onun yaraları sarılmadan dünkü dolu yağışı nedeniyle dalda kalan kayısılar da yok oldu. Hasar büyük. Mutlaka bu konunun çözülmesi lazım, devletin çiftçinin yanında yer alması lazım. İlaç, mazot, gübre fiyatları nedeniyle beli bükülen çiftçiyi don yok etti, şimdi de dolu tuzu biberi oldu" dedi.

Çiftçinin yaşanan don ardından da dolu felaketi nedeniyle büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Ağbaba, "Meydana gelen doludan dolayı kayısı yere döküldü. Önce don, sonra da doludan dolayı hasar oldukça büyük. Yetkililer bir an önce hasar tespiti yaparak gerekeni yapmalılar" diye konuştu.

Üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını ve sorunlarını her platformda dile getireceklerini belirten Ağbaba, don ve dolu felaketinden etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini de iletti.