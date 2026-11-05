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Afyonkarahisar Valisi Aktaş, jandarmanın kriminal ve siber şube inşaatlarını inceledi

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Afyonkarahisar Valisi Aktaş, jandarmanın kriminal ve siber şube inşaatlarını inceledi
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Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatlarında inceleme yaptı. İnşaatların büyük oranda tamamlandığı ve Aktaş'ın yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatları sürüyor.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve sosyal tesis inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aktaş, büyük oranda tamamlanan inşaatların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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