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Afyonkarahisar Sandıklı'da 'Lastikçi Vesile Nine' 84 yaşında hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar Sandıklı'da 'Lastikçi Vesile Nine' 84 yaşında hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllarca lastik tamirciliği yapan 'Lastikçi Vesile Nine' lakaplı 84 yaşındaki Vesile Akın, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllarca lastik tamirciliği yaparak tanınan 84 yaşındaki Vesile Akın hayatını kaybetti.

Oğlu Ali Akın'ın askere gitmesinin ardından dükkanın kapanmaması için lastik tamirciliğini öğrenen ve ilçede uzun yıllar bu mesleği sürdürerek halk arasında "Lastikçi Vesile Nine" olarak tanınan Vesile Akın, bir süredir mücadele ettiği çoklu organ yetmezliği sonucu 84 yaşında yaşamını yitirdi. Vesile Akın'ın cenazesinin, Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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