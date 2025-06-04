Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü'nden Yöresel Kültürü Buluşturan Sergi

Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü'nden Yöresel Kültürü Buluşturan Sergi
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Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği sergide, yöresel kültür öğelerini modern estetikle birleştirdi. Sergi, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla açıldı ve büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlediği sergiyle, yöresel kültürün izlerini günümüz estetiğiyle buluşturdu. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla açılışı yapılan sergi, büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü'nün "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde hazırladığı sergi, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yeniden gün yüzüne çıkararak katılımcılardan tam not aldı.

Açılışa, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, Şube Müdürü Medeni Buğra, kurum idarecileri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Enstitü bünyesindeki atölyelerde, geçmişin izlerini taşıyan tasarımlar, bugünün teknikleriyle harmanlanarak üretildi. Giyim, nakış ve iğne oyası atölyelerinde geleneksel dokular çağdaş formlarla buluştu.

El sanatları atölyesinde keçe ve çarpana dokuma çalışmaları dikkat çekerken, dokuma atölyesinde yöresel motifli kumaşlar üretildi. Yiyecek-içecek atölyesinde ise geleneksel Afyon lezzetleri yeniden hayat buldu.

Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında ekoprint, atık kumaşlardan tasarımlar ve rölyef çalışmaları da sergiye renk kattı. Sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceleyen Vali Yiğitbaşı, "Sandıklarda kalmış kültürümüzü yeniden hayata geçiren ve geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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