Afyonkarahisar iş dünyasından İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür

İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSTANBUL AFSİAD) Başkanı Hüseyin Çelik, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı için bir tebrik ve teşekkür açıklaması yaptı. Çelik, Vali Yiğitbaşı'nın görev süresi boyunca kentin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesine tarihi bir ivme kazandırdığını ifade etti.

KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Vali Yiğitbaşı'nın vizyoner liderliğiyle temelleri atılan ve kentin ekonomik çehresini değiştiren yatırım hamlesi, Afyonkarahisar'ın geleceğini mühürledi. Haberde öne çıkan stratejik kazanımlar şu şekilde detaylandırıldı:

Avrupa'nın en büyük jeotermal sera üssü: Afyonkarahisar Çay Çobanlar Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, genişleme alanlarıyla birlikte tamamlandığında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük jeotermal OTB'si unvanını alacak. Yaklaşık 3.000 kişiye doğrudan istihdam sağlaması hedeflenen bu dev yatırım, bölge ekonomisinin en güçlü lokomotifi olacak.

Sanayinin yeni merkezi yükseliyor: Şehrin sanayi altyapısını modernize edecek ve yüksek katma değerli üretimin merkezi olacak 100. Yıl Makine ve Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, titizlikle sürdürülen çalışmalarla Afyonkarahisar'ın gelecekteki en büyük üretim üslerinden biri olarak şehre kazandırılıyor.

Dünyada Bir İlk: Tıbbi Kenevir Projesi: Türkiye'nin ve dünyanın ilk Tıbbi Kenevir OTB Projesi ile Afyonkarahisar, bu alanda küresel bir sağlık ve ticaret merkezi haline getirildi. Proje, şehrin uluslararası arenadaki prestijini zirveye taşıdı.

Sinanpaşa Yeşil OSB: Bölgenin sanayi rotasını değiştiren bu yatırım, ilçenin ekonomik potansiyelini harekete geçirerek yerel kalkınmanın en somut örneklerinden biri oldu.

Şehre kazandırılan ve projelendirilen bu yatırımlarla toplamda 500 milyon doları aşan bir hacim Afyonkarahisar ekonomisine yönlendirildi. Modern tarım ve ihtisaslaşmış sanayi odaklı bu hamleler, şehrin ihracat potansiyelini küresel pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye taşıdı.

"ŞEHRİMİZE SİLİNMEZ BİR MİRAS BIRAKILMIŞTIR"

İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, Vali Yiğitbaşı'nın şehre kattığı değerlerin rakamların çok ötesinde bir vizyon barındırdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, görev süresi boyunca bir devlet yöneticisi olmanın ötesinde, şehrimizin kalkınma hedeflerine bizzat yön veren vizyoner bir liderlik sergilemiştir. Avrupa'nın en büyüğü olacak jeotermal yatırımlardan, dünyanın ilk tıbbi kenevir ihtisas bölgesine kadar atılan her adım, Afyonkarahisar'ın adını dünya ekonomi haritasına altın harflerle yazdırmıştır. Devam eden ve tamamlanan bu projelerle binlerce ailemize yeni iş kapıları açılmış, sanayicimizin ihracat ufku genişletilmiştir. Kendilerine bıraktıkları bu kalıcı miras için iş dünyamız adına en derin şükranlarımızı sunuyoruz."

"DUYGU VE GURUR BİR ARADA"

Mesajında yaşanan görev değişimini hem burukluk hem de gururla değerlendiren Çelik, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Sayın Valimizin İçişleri Bakan Yardımcılığı gibi devletimizin en kritik makamlarından birine atanması, bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Şehrine gönülden bağlı ve üretimin her aşamasında sanayicinin yanında saf tutan bir ismin aramızdan ayrılacak olması kalbimizde buruk bir acı bıraksa da, devletimize olan yüksek hizmetlerini daha geniş bir sorumlulukla sürdürecek olması en büyük tesellimizdir. Sayın Bakan Yardımcımızı tebrik ediyor, Afyonkarahisar'ın kalkınma yolculuğunda açtığı bu aydınlık yol için minnetlerimizi sunuyoruz."

