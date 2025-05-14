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Afyonkarahisar'ın Keşkek Evi'nde Damak Çatlatan Lezzet

Afyonkarahisar'ın Keşkek Evi'nde Damak Çatlatan Lezzet
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Keşkek Evi'nin ustaları, coğrafi işaretli yöresel lezzet keşkek için özel tariflerini ve yapım sürecini paylaştı. Yaklaşık 1 saat karıştırılarak hazırlanan keşkeğin lezzetinin sırrı, meşhur Afyon kaymağı ve sabırla bekleyen pişirme süresinde gizli.

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden keşkeğe olan ilgi her geçen gün artarken keşkek ustaları, yemeğin lezzetinin, sakız kıvamına gelene kadar yaklaşık 1 saat boyunca karıştırılması ve meşhur Afyon kaymağından geldiğini ifade etti.

Şuhut ilçesinde hizmet veren Keşkek Evi'nin ustaları, meşhur Afyon keşkeğinin yapımını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Keşkekte 3 türde et kullandıklarını ifade eden profesyonel aşçı Harun Şenbaba, "Keşkeğimizi öncelikle aşurelik buğday ile başlıyoruz. Zeminine buğdayı kattıktan sonra üzerine hayvanın zıpkın (pöç) kısmını ilave ediyoruz. Onun üstüne löp et ve sonrasında ise keşkeğin olmazsa olmazı etli lola kemiğini katıyor ve üstüne de nohudu ilave ettikten sonra pişirmek için fırına veriyoruz" dedi.

Yaklaşık 13 saat pişirilen keşkek ardından çıkarıldığı fırından içerisine meşhur Afyon kaymağı katılarak yaklaşık 1 saat boyunca karıştırılıyor. Şenbaba, keşkeğin lezzetinin ise bu karıştırma esnasında açığa çıktığını kaydederek, yemeğin sakız kıvamını alıncaya kadar karıştırıldığını ifade etti.

Keşkek Evi Müdürü Abdülkadir Oral ise herkesi Şuhut ilçesine keşkek yemeğe davet ederek, damak çatlatan bu lezzeti herkesi denemesi gerektiğini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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