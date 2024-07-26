Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sinanpaşa Devlet Hastanesini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu Sinanpaşa Devlet Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Poliklinikler, yataklı tedavi bölümleri ve tetkik ünitelerinde inceleme yapan ekip, çalışmalarla ilgili personel ve idarecilerden bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz ve Koyuncu, çalışmalar ve işleyiş ile ilgili personel ile fikir alışverişinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR