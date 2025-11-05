Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nden AFAD'a Ödenek Aktarımı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin bugün gerçekleştirilen oturumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) 1 milyon 100 bin TL ödenek aktarılmasına karar verildi.

İGM'nin bugün yapılan oturumunda 2025 yılı bütçesinde ödenek aktarımı yapılmasına ilişkin iki gündem dışı madde ile iki taşınmazın tahsisine yönelik kararlar görüşüldü.

İl Özel İdaresi 2025 Mali Yılı Gider Bütçesi'nde yıl içinde yapılan harcamalarda, muhtelif harcama kalemlerindeki ödeneklerin yılsonuna kadar yetmeyeceğinin anlaşılması üzerine ödenek aktarması yapılması kararlaştırıldı. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince ödeneği fazla gelen harcama kalemlerinden, ödeneği eksik gelen harcama kalemlerine aktarma yapılması onaylandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün ödenek aktarma talebi de mecliste kabul edildi. Acil müdahale ekiplerinin nöbet mahalline onarım yapılması için ayrılan ödeneğin tamamının kullanılamayacağının öngörülmesi üzerine, bu kalemden 1 milyon 100 bin TL'nin afet ve acil durumlara ilişkin kapasitenin artırılmasına yönelik kademe bölgesi nöbet mahalli tadilatı için kullanılması kararlaştırıldı. - AFYONKARAHİSAR