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Afyonkarahisar Dinar'da saat 03.23'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi.

Afad, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı bilgilere göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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