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Babasının kullandığı tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan 22 yaşındaki tır sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan 22 yaşındaki tır sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

BABASININ KULLANDIĞI TIRA ARKADAN ÇARPTI

Olay, Çay-Bolvadin karayolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emir A. kullandığı 42 ABE 809 plakalı tır ile önünde seyreden babası Mahmut A. idaresindeki 42 AFF 720 plakalı tıra çarptı. Yoğun sis nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan Emir A., araç içerisinde sıkıştı.

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Babasının kullandığı tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Yerel
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