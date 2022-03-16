Afyonkarahisar'da Dünya Matematik Günü kutlandı

Afyonkarahisar'da Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Aritmetiksel Araştırmalar Topluluğu tarafından "Dünya Matematik Günü" etkinliği düzenlendi.

Erdal Akar Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yıldız ile birlikte matematik bölümü öğretim elemanı ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kaynarca, Pi sayısının yaklaşık değeri olan 3,14 sayısına ithafen Dünya Pi Günü olarak kutlanan günün, Dünya Matematik Birliğinin önerisiyle UNESCO'nun 26 Kasım 2019'da Paris'te düzenlenen 40. konferansında Dünya Matematik Günü olarak kutlanılması kararının alındığını söyledi. Kaynarca, "İlk olarak 2020 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanan "Dünya Matematik Günü" her yıl farklı bir temada gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında "Matematik Her Yerde", 2021 yılında "Daha İyi Bir Dünya İçin Matematik" temasıyla kutlanmıştır. 2022 yılında ise "Matematik Birleştirir" temasıyla kutlanmaktadır. Yaklaşık 90 ülkeden fazla yüzlerce okul ve kuruluş tarafından milyonlarca kişinin katıldığı bin 100'ün üzerinde etkinlik sayısı ile Dünya Matematik Gününü kutlamaktayız. Bu yıl İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve ilk defa Arapça olmak üzere 5 farklı dilde eş zamanlı küresel çevrim içi bir etkinlik de düzenlenmiştir. Türkiye'de ise pek çok üniversite ve okullarda etkinlikler düzenlenmiştir" diye konuştu.

Etkinlik, kısa film gösteriminin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel