Afyonkarahisar'da 'Kitap Oku-Yorum' projesi devam ediyor

Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinesinde yürütülen "Kitap Oku-Yorum" projesi çerçevesinde din görevlileri Haziran ayı değerlendirme toplantılarında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlilerinin ilmi, fikri ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla ülke genelinde başarıyla sürdürülen "Kitap Oku-Yorum" projesi, Afyonkarahisar'da aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında her ay belirlenen farklı bir kitap veya makaleyi derinlemesine inceleyen din görevlileri, Haziran ayı programını da yoğun bir katılımla tamamladı.

Haziran ayı değerlendirme ve müzakere toplantıları, belirlenen takvim doğrultusunda yüz yüze gerçekleştirildi. Müzakere grup başkanları ile din görevlilerinin katıldığı toplantılarda, ayın eseri üzerine kapsamlı tahliller yapıldı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı oturumlarda, okunan eserlerin güncel dini ve toplumsal meselelere katkısı ele alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı