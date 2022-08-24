Afyon haberi: Afyonkarahisar'da bir ilk: TSK'nın göz bebekleri sergilendi

Afyonkarahisar'da bir ilk: Tsk'nın göz bebekleri sergilendi

Afyon semalarında statik hava gösterileri beğenildi

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamalarında Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen statik hava araçları gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı gösterilerde vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. Yılı kutlamaları devam ediyor. Bu çerçevede Hava Meydan Komutanlığında TSK Harp, Silah Araçları Sergisi, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi, "Zaferin Askeri Mehmetçik" Fotoğraf Sergisi, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. TSK Özel Kuvvetler ekibi, Hava araçları ve savunma sanayinde kullanılan araçlar sergilendi. Binlerce vatandaşın katıldığı sergide statik hava araçları gösterisi de büyük beğeni topladı. Vatandaşlar hava araçlarını görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Öte yandan sergide yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar da vatandaşların beğenisine sunuldu. 3 gün boyunca açık olacak sergi, Afyonkarahisar'da ilk kez düzenleniyor.

"Bu toprakları korumaya devam edeceğiz"

Serginin açılışında konuşan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp şunları söyledi:

"Bulunduğumuz coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunuz biliyoruz. Atalarımız bu coğrafyayı büyük bir azimle, cesaretle bugüne getirdiler. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak onlardan aldığımız güçle bu azim ve kararlılıkla bu toprakları korumaya devam ediyoruz. Milletin desteğiyle millettin emrinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri aynı kararlılıkla ve azimle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu aziz vatanı milletimizin yılmaz bekçisi olarak bu toprakları korumaya devam edecektir. Halkla buluşturmayı hedeflediğimiz bu sergide gelişen teknolojiye uygun olarak harp silah, araç ve gereçlerini halkımıza göstereceğiz. Bu sergide ayrıca Kurtuluş Savaşı dönemine ait fotoğrafların yer aldığı bir fotoğraf sergisi bir de ordumuzu gösteren bir fotoğraf sergisini de göreceğiz. Bu sergide en büyük değerimiz genlerini milletimiz ve atalarımızdan alan Mustafa Kemal'in, 'Dünyada hiçbir orduda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir' dediği Mehmetçiği burada görme fırsatına sahip olacağız."

"Afyonkarahisar olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk"

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da böyle bir organizasyona Afyonkarahisar olarak ev sahipliği yapmaktan duydukları gururu ifade ederek, bu tip kutlama ve anma etkinliklerine önem verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri savunma sanayiinde kullanılan araçları yakından inceleyerek yetkili isimlerden bilgi aldı.

Öte yandan serginin 3 gün boyunca açık kalacağı kaydedildi.