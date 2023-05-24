Afganistan'da bacaklarını kaybeden Magar, Everest Dağı'na tırmanan ilk çifte ampute oldu

Nepalli çifte ampute Hari Budha Magar, zorlu mücadelenin ardından Everest Dağı'nın zirvesine tırmanan ilk çifte ampute oldu.

Afganistan'da 2010 yılında bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Nepalli eski asker Hari Budha Magar, tarihe geçmeyi başardı. Nepalli dağcı ekibe 11 gün önce katılan 43 yaşındaki çifte ampute Magar, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanan ilk çifte ampute oldu. Cuma günü dünyanın en yüksek dağı olarak kayıtlara geçen Everest Dağı'na tırmanan Nepalli eski asker, zirveye ulaşmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, "Hayal edebileceğimden daha zor" dedi.

Tüm zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmaları gerektiğini söyleyen ampute eski asker, "En büyük hedefim engelli olmakla ilgili algıları değiştirerek insanlara kendi dağlarına tırmanmaları için ilham vermekti. Engeliniz ne kadar büyük olursa olsun doğru bir düşünceyle her şey mümkün" dedi. - KATMANDU