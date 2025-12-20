Bayburt'ta teknik personele hasar tespit eğitimi verildi

Afetlerin ardından yürütülecek çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla kamu ve özel sektörde görev yapan teknik personele yönelik 'Afetler Sonrası Hasar Tespiti' eğitimi düzenlendi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programına, il genelinde görev yapan inşaat mühendisleri, inşaat teknikeri, mimarlar ve AFAD personelleri katıldı. Eğitimde, afet sonrası binalarda yapılacak hasar tespit çalışmalarının standartları, teknik yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar anlatıldı.

Sahadaki teknik kapasitenin artırılmasının hedeflendiği eğitimde, hasar tespit süreçlerinin hızlı ve hatasız ilerlemesinin, afet sonrası iyileştirme çalışmaları için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, bu tür eğitimlerin afetlere hazırlık sürecinde teknik personelin sahadaki etkinliğini artırdığını ifade etti. Sevim, "Amacımız, yaşanabilecek bir afet durumunda en doğru tespiti en kısa sürede gerçekleştirecek yetkinliğe ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.