Afet Sonrası Hazırlık İçin Doğru Bilginin Önemi Vurgulandı

Afet Sonrası Hazırlık İçin Doğru Bilginin Önemi Vurgulandı
Güncelleme:
Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen Bilim Söyleşileri Serisi'nin on ikinci oturumunda, Doç. Dr. Onur Karakayalı, afetlere hazırlığın önemi ve doğru bilgi ile planlamanın hayati rolünü anlattı. Söyleşide, afet öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler detaylandırıldı.

Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Söyleşileri Serisi'nin on ikinci oturumu, "Toplumsal Dirençlilik için Afet Sonrası Doğru Bilgi, Doğru Adım" başlıklı söyleşiyle gerçekleştirildi.

Afetlere hazırlığın hayati öneminin vurgulandığı bilim söyleşisinde, doğru bilgi ve doğru planlamanın hayat kurtardığı bir kez daha ortaya kondu. Konuşmacı Doç. Dr. Onur Karakayalı, uzun yıllardır afet sahalarında edindiği tecrübeleri paylaşarak, afetlere hazırlığın yalnızca kurtarma anıyla sınırlı olmadığını, asıl önemli sürecin afet öncesi planlama olduğunu vurguladı. Deprem anında uygulanması gereken doğru davranışlara değinen Karakayalı, çök, kapan, tutun yönteminin her şartta yeterli olmayabileceğini, bazı durumlarda cenin pozisyonunun hayatta kalma şansını artırdığını belirtti. Hangi katta olunduğuna göre planlamanın değişmesi gerektiğini ifade eden Karakayalı, özellikle çıkış yollarındaki aynaların, sabitlenmemiş dolapların ve devrilebilecek eşyaların ciddi yaralanmalara yol açtığını söyledi. Karakayalı, 1999 depreminde ve Hatay depreminde yaşanan örneklerden yola çıkarak, çıkış yollarının mutlaka engellerden arındırılması ve ağır eşyaların sabitlenmesi gerektiğini vurguladı. Deprem çantasının önemine de dikkat çeken Karakayalı, yatak başlarında mutlaka su, düdük, telefon ve powerbank bulundurulması gerektiğini, çocukların da gece uyurken başucunda benzer malzemelerin olması gerektiğini ifade etti. Afet sonrası en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, kronik hastalıklara ait ilaçlara erişememe, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve bozulmuş gıdalara bağlı zehirlenmeler olduğunu belirten Karakayalı, açık kapaklı sulardan kesinlikle su kullanılmaması gerektiğini dile getirdi. Susuzluğun, açlıktan çok daha hayati bir risk olduğunun altını çizen Karakayalı, deprem esnasında yemekten daha çok su ihtiyaç olabileceğini açıkladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
