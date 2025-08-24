AFAD, Sındırgı'daki Depremlerle İlgili Olumsuz Bir Durum Olmadığını Açıkladı

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası olumsuz bir durumun olmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
