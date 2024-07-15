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AFAD personeli 15 Temmuz şehitleri için Artos Dağı'na tırmandı

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Van AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı. AFAD Doğada Arama Kurtarma ekipleri, 'Demokrasiye Sahip Çıkan Milletin Zaferi' temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Van Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla 3 bin 537 rakımlı Artos Dağına tırmandı.

Türkiye'nin 81 ilinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor. AFAD Doğada Arama Kurtarma ekipleri ise girişimin 8. yılında düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, 'Demokrasiye Sahip Çıkan Milletin Zaferi' temasıyla 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'n zirve yürüyüşü yaptı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde, göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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