AFAD Karadeniz Bölgesi Akredite Ekipler Kampı Samsun'da Son Buldu

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Karadeniz Bölgesel ekipler eğitim kampı sona erdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından afetlere dayanıklı toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel kuruluşlar arasında, olması muhtemel afetlere karşı hazır olmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanılması amacıyla 'AFAD Karadeniz Bölgesi Akredite Ekipler Kampı' düzenlendi. Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kampa 18 ilden 85 araç ile birlikte 18 sivil toplum kuruluşuna bağlı 35 ekip, 195 sivil toplum gönüllüsü ve 65 AFAD personeli, 75 diğer kamu personeli olmak üzere toplamda 335 kişi katıldı.

Ekipler, Samsun'da tamamladıkları kampın ardından Antalya, İzmir, Erzincan, Düzce, Bursa, Diyarbakır ve Tekirdağ illerinde de kamp gerçekleştirecek. - SAMSUN