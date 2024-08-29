AFAD Deprem Farkındalık Tırı Susuz'da Vatandaşlarla Buluştu

Deprem bilincini artırmak ve toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından düzenlenen Deprem Farkındalık Tırı, Susuz'da vatandaşlarla buluştu.

AFAD'ın özel olarak tasarladığı mobil tır, ilçeye gelerek vatandaşlara deprem güvenliği ve afet yönetimi konusunda bilgi verdi. Susuz Kaymakamlığı ve AFAD Kars İl Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Halis Hacıismailoğlu'da katıldı. AFAD Müdürü Ömer Bozkurt, tarafından Kaymakam Hacıismailoğlu'na tır içerisinde, deprem anında yapılması gerekenler, güvenli alanlar ve afet sonrası temel ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, interaktif ekranlar ve simülasyonlar ile deprem deneyimi yaşatıldı. Katılımcılar, gerçek bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda pratik bilgiler edindi.

Etkinlik, hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli aktiviteler ve bilgi köşeleri ile zenginleştirildi. Katılımcılar, afet bilincini artıran materyalleri ve broşürleri alarak, evlerinde uygulayabilecekleri önlemler hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu. - KARS