Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ve insani yardım ekipleri Venezuela'ya ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Venezuela'da meydana gelen depremler nedeniyle gönderilen 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin Venezuela Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) ulaştığını bildirdi.

AFAD, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran'da meydana gelen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 adet uçakla Türkiye'den yola çıkan 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin Venezuela Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) ulaştığını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek vermek, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak, Venezuela halkının yaralarının sarılması sürecine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimizin Venezuela'ya ulaşır ulaşmaz başlattığı çalışmalar devam ediyor. 25 Haziran 2026 tarihinde Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Depremin hemen ardından AFAD Başkanlığımız tarafından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmış ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2 adet uçak ile arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığımıza ait 2 adet uçak ile 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin Venezuela Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) ulaşmıştır. Bölgeye ulaşan ekiplerimiz, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) kriterleri çerçevesinde ilk olarak RDC (Reception and Departure Centre) varış/ayrılış merkezinde kayıt yaptırmış, akabinde Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde belirlenen alanlarda arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına başlamıştır. Depremlerden etkilenen dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tüm ekiplere çalışmalarında başarılar, kolaylıklar dileriz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı