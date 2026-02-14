Haberler

Aydın'da arama kurtarma ekipleri her an göreve hazır
Güncelleme:
AFAD Aydın koordinesinde düzenlenen eğitimle SAKUT ve İMDAT ekiplerinin enkazda müdahale kapasitesi artırıldı. Eğitim, ekiplerin güvenli çalışma, arama teknikleri ve müdahale yöntemleri üzerine uygulamalı bilgi edinmelerini sağladı.

Afad Aydın koordinesinde düzenlenen eğitimle SAKUT ve İMDAT ekiplerinin enkazda müdahale kapasitesi artırılırken, afetlere karşı hazırlık çalışmaları da güçlendirildi.

Aydın'da muhtemel afetlere karşı hazırlıklarını aralıksız sürdüren AFAD Aydın İl Başkanlığı, SAKUT ve İMDAT arama kurtarma ekiplerine yönelik "Enkazda Arama Kurtarma Eğitimi" gerçekleştirdi. AFAD Aydın koordinesinde düzenlenen eğitimde ekipler, enkaz ortamında güvenli çalışma, arama teknikleri, müdahale yöntemleri ve ekip koordinasyonu gibi kritik başlıklarda uygulamalı olarak bilgilendirildi. Eğitim süresince sahada yapılan çalışmalarla, ekiplerin gerçek bir afet anında hızlı ve doğru müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Aydın'da muhtemel afetlere karşı hazırlıkların yıl boyunca sürdüğünü ifade eden AFAD Aydın İl Başkanlığı, eğitim ve tatbikatlarla arama kurtarma ekiplerinin her zaman göreve hazır tutulduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

