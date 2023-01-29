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AFAD Başkanı Sezer: "İran'da meydana gelen deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yoktur"

Yerel Haberler

AFAD Başkanı Sezer: 'İran'da meydana gelen deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yoktur'

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "İran'da meydana gelen deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yoktur" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, " İran'da meydana gelen deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yoktur" dedi.

AFAD Başkanı Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı Yunus Sezer İran AFAD Yerel Haberler

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