Haberler

AFAD Başkanı İzmir'de Sel Çalışmalarını İnceledi

Güncelleme:
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınları sonrası yürütülen müdahale çalışmalarını yerinde inceledi. Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, selden etkilenen İzmir'e giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan şiddetli yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarına maruz kalan yerleşim birimlerini yerinde incelemek ve çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye intikal etti.

AFAD Başkanı Vali Pehlivan, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ve İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ile birlikte bölgede yürütülen müdahale çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, sel nedeniyle kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti, yürütülen arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, İzmir'de yaşanan su baskınları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 207 ihbar geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen çalışmalarda ilgili kurumlardan toplam; 666 personel 277 araç görev yapıyor. Ayrıca sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere; Manisa ve Muğla İl AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan su altı arama ekipleri ile Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur İl AFAD Müdürlüklerinden dron ekipleri görevlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
