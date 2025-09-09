AFAD, Afganistan'a Yardım Treni Gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Afganistan'da meydana gelen depremin ardından bölgeye insani yardım ulaştırmak için Ankara'dan yardım treni yolladı.

Afad, Afganistan'da meydana gelen depremin ardından bölgeye insani yardım ulaştırmak için harekete geçti. Yardım malzemelerini taşıyan ' İyilik Treni', Ankara Garı'ndan yola çıktı. Afganistan'daki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan tren; gıda, barınma ve temel yaşam malzemelerini taşıyor. Afganistan'da son dönemde yaşanan sel felaketleri, zorlu kış şartları, ve son olarak 31 Ağustos'ta Celalabad'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Afad, zor günler geçiren Afganistan'a destek olmak amacıyla Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 23'üncü İyilik Treni'ni Ankara'dan Afganistan'a uğurladı.

"Afganistan, bizim kardeş ülkemiz"

Türkiye Devleti'nin dünyada yardıma muhtaç her ülkeye yardım eli uzattığını belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Afganistan bizim yüzlerce yıl geçmişe uzanan kadim, dost ve kardeş ülkemiz. Orada bir olumsuzluk yaşandığında hepimizin içi acıyor. Gerekli yardımları yapmak için harekete geçiyoruz. Toplamda 922 ton gıda, hijyen malzemesi, barınma malzemesi içeren insani yardımları yola çıkartıyoruz. Nitekim İyilik Treni, bu yardım malzemelerle birlikte devletimizin ve milletimizin temellilerini, iyilik temellilerini de Afgan kardeşlerimize uğraştırmış olacaktır. Katkı ve emeği olan bütün kurum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Medeniyetimiz, tarih boyunca nerede bir gözyaşı varsa her daim orada olmuştur"

Türkiye Devleti'nin yüzyıllardır nerede bir acı yaşandıysa her zaman orada olduğunu ve maddi manevi yardımları hiç esirgemediğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise "Bugün bu trenin 23'üncüsünü uğurlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 22 tane uğurladık, 23'üncüsü de burada. Biz öyle bir medeniyete sahibiz ki, tarih boyunca nerede bir gözyaşı varsa, nerede bir zorun varsa, nerede bir mazlum varsa, nerede felaket varsa her daim orada olmuştur. İnsanlığın gözü önünde başta Gazze olmak üzere katliamların yaşandığı bir ortamda tüm insanlığın vicdanının bu iyilik kervanına ve iyilik yolculuğuna dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA