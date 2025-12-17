AFAD'ın 16'ncı kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de düzenlenen programla kutlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), kuruluşunun 16'ncı yıl dönümünü Eskişehir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kutlamaların "Afetlere dirençli toplum oluşturmak" vizyonuyla gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, 17 Aralık Çarşamba günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla toplumla bir araya geldi. Program dahilinde risklerin azaltılması anlayışı ile toplumsal farkındalığın artırılması, gönüllülük çalışmalarının teşvik edilmesi ve sivil toplumla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atıldı. Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü heyeti, kutlama programı çerçevesinde Valilik makamını ziyaret etti. Gerçekleştirilen etkinliklerin görselleriyle birlikte raporlanarak AFAD Başkanlığına sunulacağı belirtilirken, bu özel günün afet yönetimi ve müdahale kapasitesinin önemine bir kez daha dikkat çektiği ifade edildi. - ESKİŞEHİR