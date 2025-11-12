ADÜ Rektörü Kent: "ADÜ artık sürekli gelişim ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yönetilen bir üniversitedir"

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "ADÜ artık sürekli gelişim ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yönetilen bir üniversitedir" dedi.

ADÜ'de 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit düşen askerlerin anılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Adnan Menderes Üniversitesi'nin son yıllardaki başarılarını ve faaliyetlerini konu alan tanıtım filmin gösterildi.

"ADÜ, bilimi hayatın her alanına taşıyan bir merkez haline geldi"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin son yıllarda eğitim ve araştırma alanlarında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Geride bıraktığımız dönemde yalnızca sınıflarımızı değil, fikirlerimizi de yeniledik. Araştırma kültürünü kurumsal bir değere dönüştürdük; genç araştırmacılara alan açtık, laboratuvarlarımızı modernleştirdik, bilimi hayatın her alanına taşıdık. Bugün ADÜ, sadece bir eğitim yuvası değil; bilgi üreten, geliştiren ve topluma yön veren bir bilim merkezidir" dedi.

Rektör Kent araştırma üniversitesi olma hedeflerinin artık bir hayal değil somut bir sürece dönüştüğünü vurgulayarak, "Yeni laboratuvarlarımız, uygulama merkezlerimiz ve güçlü araştırma altyapımızla ülkemizin ve insanlığın sorunlarına çözüm üreten bir kurum haline geliyoruz. Yürütülen projeler, uluslararası ortaklıklar ve yayımlanan binlerce makale, bu çabanın sessiz ama güçlü tanıklarıdır. Son yıllarda üniversitemiz akademik anlamda önemli bir ivme kazandı. Yeni katılan öğretim üyeleri, farklı disiplinlerden genç bilim insanları ve deneyimli akademisyenler bu büyümenin kalbinde yer alıyor. Her biri sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda öğrencisine rehberlik eden, topluma değer katan bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

"Kalite, gelişim ve hesap verebilirlik sistemimizin merkezinde"

Rektör Kent ADÜ'nün tarihinde ilk kez gerçekleştirilen kurumsal akreditasyon süreciyle birlikte kalite odaklı bir yönetim anlayışının benimsendiğini belirterek, "Üniversitemizin tarihinde ilk kez gerçekleştirilen kapsamlı kurumsal akreditasyon süreciyle birlikte, kaliteyi yönetim sistemimizin merkezine yerleştirdik. Eğitim ve öğretim alanında yürüttüğümüz kurumsal ve program bazlı akreditasyon faaliyetleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin kalite odaklı dönüşüm vizyonunun en belirgin göstergelerindendir. Yeni kurduğumuz kalite, iletişim, insan kaynakları, kariyer ve dijital dönüşüm koordinatörlükleri ile birlikte ADÜ artık sürekli gelişim ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yönetilen bir üniversitedir" diye konuştu.

Kent, üniversite-toplum işbirliğine de değinerek, "Bu başarı, özverili emeğiyle ve bilime adanmışlığıyla bütün meslektaşlarımın ortak çabasıyla mümkün olmuştur. Üniversitemiz yalnızca Aydın'ın bir parçası değil; Aydın'la birlikte nefes alan, onunla büyüyen bir kurumdur. Yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle yürüttüğümüz projeler, üniversite-toplum etkileşimini güçlendirmiştir. Bilimsel birikimimizi, bölgesel kalkınmaya ve sosyal faydaya dönüştürmek bizim için akademik olduğu kadar insani bir görevdir" dedi.

"Sürdürülebilir ve erişilebilir kampüs hedefiyle ilerliyoruz"

ADÜ'nün dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik vizyonuna da değinen ADÜ Rektörü Kent, "Kampüslerimiz artık daha erişilebilir, daha hızlı ve daha güvenli. Kartlı geçiş altyapısı, yenilenen web arayüzü ve uluslararası kalite belgeleriyle çağın dijital gerekliliklerini eksiksiz yerine getiriyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir bir kampüs anlayışıyla ilerliyoruz. Yeni dikimini yaptığımız zeytin, defne, limon ve sakız ağaçlarıyla kampüslerimiz sadece yeşillenmiyor; nefes alıyor. Bu nefes, bilimin ve emeğin ortak nefesidir" dedi.

Rektör Kent son olarak öğrenciler için yapılan yeniliklerden de bahsederek, "Öğrencilerimiz için her adımda daha üretken, daha erişilebilir bir ortam kurduk. Kütüphanelerimizi zenginleştirdik, öğrenci kulüplerimizi destekledik, kampüs yaşamını daha güvenli hale getirdik. Erişilebilirlik çalışmalarımızın YÖK tarafından 'turuncu bayrak' ile ödüllendirilmesi bu çabanın sembolüdür. Üniversitemiz akademik olduğu kadar, kültürel ve sportif alanlarda da örnek bir kurum haline geldi. Sporcularımız uluslararası arenalarda başarılar kazanıyor; öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katıyor. 2025-2026 Akademik Yılı, ADÜ'nün araştırma üniversitesi hedefine kararlılıkla yürüdüğü, bilimsel özgürlüğü, etik değerleri ve toplumsal sorumluluğu bütünleştirdiği bir yıl olacaktır. Yeni akademik yılın; sağlık, üretkenlik, başarı ve bereket getirmesini diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ana teması 'Akademik Sorumluluklarımız ve Uluslararası Bilimsel Rekabet' olarak belirlenen törende, Rektör Kent'in ardından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Türkiye'nin bilimsel alandaki uluslararası konumu, akademik etik ve üniversitelerin küresel rekabetteki rolü üzerine konuşma yaptı.