Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Sıralaması 2027'de dünya genelinde 1501+ bandında yer alırken, Türkiye genelinde 52., Ege Bölgesi'nde ise 5. sırada yer aldı.

Dünya genelinden 2 bin 3 üniversitenin değerlendirildiği QS Sürdürülebilirlik Sıralaması 2027'de üniversitelerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki performansları ile topluma ve çevreye sağladıkları katkılar ele alındı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi de sıralamada yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ortaya koydu. Üniversitenin farklı kategorilerde elde ettiği sonuçlar da dikkat çekti. Bilgi Paylaşımı alanında dünya genelinde 1243. sırada bulunan ADÜ, Sağlık ve İyi Oluş alanında puan bazında Türkiye genelinde 37., Ege Bölgesi'nde ise 3. sırada yer aldı. Çevre Araştırmaları alanında da Ege Bölgesi'nin 4. üniversisi oldu.

"Sürdürülebilirliği bütünleşik bir süreç olarak ele alıyoruz"

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, elde edilen sonuçların üniversitenin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Dünya genelinde 2 bin 3 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'de 52., Ege Bölgesi'nde 5. sırada bulunmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Kent, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel çalışmalarla sınırlı görmediklerini ifade etti.

Eğitim, araştırma, toplumsal katkı, sağlık, çevre ve kurumsal yönetim süreçlerini sürdürülebilirlik anlayışıyla bütünleştirdiklerini vurgulayan Kent, özellikle Sağlık ve İyi Oluş alanında Türkiye genelinde 37., Ege Bölgesi'nde 3. sırada yer almalarının toplumsal faydayı önceleyen çalışmaların önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Üniversitenin bilimsel üretimini, toplumsal sorumluluğunu ve çevreye duyarlı yaklaşımını güçlendirerek ulusal ve uluslararası alandaki konumunu daha ileriye taşımayı hedeflediğini aktaran Kent, elde edilen başarıda emeği bulunan akademik ve idari personel ile öğrencilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı