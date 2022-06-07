ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın Adnan Mendres Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü olan ADÜ Kadın Plaj Voleybolu Takımı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın Adnan Mendres Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü olan ADÜ Kadın Plaj Voleybolu Takımı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Erkek Plaj Voleybolu Takımının da yer aldığı ziyarette, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yıldız ve Öğretim Görevlisi Vedat Şentürk bulundu.

ADÜ'nün adının 'şampiyonlar okulu' olarak anıldığını ve son günlerde gelen başarı haberleri ile bu unvanın güç kazandığını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduğunu ifade etti. Aldemir, ADÜ'ye gurur yaşatan başarılarından dolayı emeği olan tüm sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve öğrencilerin büyük bir aidiyet duygusu ile mücadele ettiklerini belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Selçuk Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title