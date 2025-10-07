ADÜ Hastanesi Çocuk Diyaliz Ünitesi Yeni Yerine Taşındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Diyaliz Ünitesi, hizmet standartlarını daha da yükseltmek amacıyla yetişkin diyaliz biriminden ayrılarak yeni yerine taşındı.

Ünitenin yeni hizmet alanı, Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Bertan Akyol, Rektör Danışmanı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yasemin Özkan, başhekim yardımcıları ve bölüm öğretim üyelerinin katılımıyla ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Başhekim Prof. Dr. Mücahit Avcil, ünitenin yeni fiziki şartları, hasta konforu ve hizmet kalitesi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Avcil, "Yeni çocuk diyaliz ünitemiz, küçük hastalarımıza daha modern ve konforlu bir tedavi ortamı sunmak amacıyla planlandı. Hastanemizin tüm birimlerinde olduğu gibi burada da hasta memnuniyetini ve güvenliğini esas alıyoruz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ise emeği geçen tüm personele teşekkür ederek yeni ünitenin Üniversitemize ve çocuk hastalara hayırlı olmasını diledi.

Modern altyapısı ve yenilenen donanımıyla çocuk hastalara hizmet vermeye başlayan Çocuk Diyaliz Ünitesi, hasta kabul ve tedavi alanlarının düzenlenmesiyle daha erişilebilir ve düzenli bir yapıya kavuşturuldu. Ayrıca, ünitenin önceki alanı Yatan Hasta Hemodiyaliz Salonu olarak yeniden yapılandırılırken, bu sayede yatan hastalar ile ayaktan gelen hastaların farklı alanlarda, daha konforlu şartlarda hizmet alması sağlandı. Erişkin Diyaliz Ünitesi ise mevcut yerinde hizmet sunmaya devam ediyor.

Yapılan düzenlemelerle alan kullanımı daha verimli hale getirildi ve tedavi süreçlerini destekleyen konfor artırıcı iyileştirmeler hayata geçirildi. - AYDIN