Eğitimleri tamamladılar, AFAD gönüllüsü oldular

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerine yönelik düzenlenen programda AFAD gönüllü kimlik kartları teslim edildi.

ADÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri ile öğrencileri katıldığı programda AFAD gönüllülük sistemine dahil olan akademisyen ve öğrencilere resmi gönüllü kimlik kartları teslim edildi. Afet öncesi, afet anı ve sonrasında gönüllülüğün öneminin vurgulandığı programda gönüllü sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekilerek, gençlerin afet bilinciyle yetişmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Üniversitelerde yürütülen bu tür çalışmaların toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduğunu kaydeden yetkililer, özellikle öğretmen adaylarının bu sürecin içinde yer almasının gelecekte daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Program sonunda AFAD gönüllü kimlik kartlarını alan öğretim görevlileri ve öğrenciler, afetlere karşı daha donanımlı hale gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN