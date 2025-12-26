Haberler

Eğitimleri tamamladılar, AFAD gönüllüsü oldular

Eğitimleri tamamladılar, AFAD gönüllüsü oldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen programda, AFAD gönüllü kimlik kartları öğretim görevlilerine ve öğrencilere teslim edildi. Programda, afet bilincinin önemi vurgulanarak gençlerin bu konuda yetiştirilmesinin gerekliliği belirtildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerine yönelik düzenlenen programda AFAD gönüllü kimlik kartları teslim edildi.

ADÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri ile öğrencileri katıldığı programda AFAD gönüllülük sistemine dahil olan akademisyen ve öğrencilere resmi gönüllü kimlik kartları teslim edildi. Afet öncesi, afet anı ve sonrasında gönüllülüğün öneminin vurgulandığı programda gönüllü sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekilerek, gençlerin afet bilinciyle yetişmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Üniversitelerde yürütülen bu tür çalışmaların toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduğunu kaydeden yetkililer, özellikle öğretmen adaylarının bu sürecin içinde yer almasının gelecekte daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Program sonunda AFAD gönüllü kimlik kartlarını alan öğretim görevlileri ve öğrenciler, afetlere karşı daha donanımlı hale gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu