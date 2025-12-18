ADÜ'de kan bağışı etkinliği düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Türk Kızılay iş birliğiyle Kan ve Kök Hücre Bağışı Etkinliği düzenledi.

Kan bağışı; trafik kazaları, ameliyatlar, doğumlar, kanser ve kronik hastalıklar başta olmak üzere birçok durumda hayati önem taşıyor. Bu kapsamda ADÜ'de "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, üniversite personeli ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Üniversite kampüsünde kurulan bağış alanında gönüllü bağışçılar, Türk Kızılay'ına bağlı uzman sağlık ekipleri eşliğinde gerekli kontrollerin ardından güvenli bir şekilde kan ve kök hücre bağışında bulundu. Etkinlik boyunca katılımcılara kan ve kök hücre bağışının önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, bağışın ihtiyaç sahibi milyonlarca insan için hayati bir umut kaynağı olduğu vurgulandı. Etkinliğe katılarak kan bağışında bulunan gönüllülere, duyarlılıkları ve katkıları dolayısıyla teşekkür amacıyla ses bombası hediye edildi. ADÜ yetkilileri, benzer sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN