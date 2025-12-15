ADÜ'de 'Ulusal Mezun Sempozyumu' düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 'Ulusal Mezun Sempozyumu' Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, fakülte tanıtım videosu ve Prof. Dr. S. Özlem Altınkaya'nın gerçekleştirdiği müzik sunumu ile devam etti. Programın devamında Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Şeker, öğrenciler adına Sıla Nur Yılmaz, mezunlar adına Dr. Öğr. Üyesi Gizem Öztürk konuşmalarını gerçekleştirdi.

Fakülte Dekan V. Prof. Dr. Ayden Çoban konuşmasında, sempozyumda bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve mezunların başarılarının fakültenin gücünü gösterdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan ise konuşmasında "Mezunlarımız ile son sınıf öğrencilerimizin bir araya gelerek deneyim paylaşacağı bu buluşmanın, mesleki gelişime ve fakülte kültürüne önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Mezunlarımızın başarıları bizler için büyük bir gurur kaynağı, öğrencilerimiz için ise yol göstericidir." dedi. Prof. Dr. Özaslan, akademisyenlerimizin özverili katkılarıyla güçlenen bu geleneğin büyüyerek devam edeceğine inandığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sempozyumun ilk oturumu, Ebelik Bölümü Mezunları Oturumu oldu. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ayten Taşpınar ve Tuana Merter üstlendi. Buse Akdağ 'Bir Devlet Hastanesinde Ebe Olmak', Ceylin Kurtöz 'Serbest Ebe Olmak' ve Prisella Ofei 'Yurt Dışında Ebe Olmak: İngiltere Örneği' başlıklı sunumlarıyla deneyimlerini paylaştı.

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları Oturumu ise Prof. Dr. Selvinaz Saçlı ve Sıla Nur Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşti. Bu oturumda Rabia Ceran Çavga 'Akademisyen Olma Yolculuğu', Gülçehre Kaya Yılmaz 'Erken Çocukluk Gelişimi Merkezi Deneyimi' ve Nuray Gayretli 'Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimci Olmak' konularında sunum yaptı.

Günün devamında düzenlenen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Oturumu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökkurt ve Eda Maviş'in başkanlığında yapıldı. Necla Sabuncuoğlu ve Simge Nur Ungan, özel sağlık hizmeti birimlerinde çalışma deneyimlerini aktararak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sempozyumun son oturumu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları Oturumunda ise Oturum Başkanları Prof. Dr. Dide Kılçalp ve Beyzanur Tamir'in yönettiği bölümde Rana Alkanalka 'Özel Sağlık Hizmeti Biriminde Çalışmak' ve Furkan Salduz 'Bir Devlet Hastanesinde Diyetisyen Olmak' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

'Mezunlarla Buluşma ve Deneyim Paylaşımı' konusuyla düzenlenen sempozyumda mezunlar, öğrenciler ve akademisyenler bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı. Gün boyu süren programda farklı alanlardan mezunların sunumları, söyleşiler ve etkileşimli oturumlar da yer aldı.

Sempozyuma, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayden Çoban ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve mezunlar katıldı. - AYDIN