Adıyaman Valisi başarılı öğrencileri kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, geçtiğimiz hafta açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan İdil Bozkurt ve Mehmet Aras Özer'i kabul ederek gösterdikleri başarı dolayısıyla tebrik etti.

Gerçekleşen kabulde, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Okul Müdürleri ve öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Vali Osman Varol, "İlimiz, her geçen gün yükselen başarı grafiği ile başarısını artırmaya devam ediyor. Valilik olarak tüm eğitim paydaşlarımızla el ele vererek Adıyaman'ın bu yükselişini daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Adıyaman'da eğitim alanında elde edilen başarılar, diğer öğrencilerimize de ilham kaynağı olmaktadır.

Tüm çabamız ve gayretimiz geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi her yönüyle çağın gerektirdiği donanımla yetiştirmektir. 2025 LGS'de hepimizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, Adıyaman'da başarı çıtasını her geçen gün yükselten öğretmenlerimize, okul idarelerine ve velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN