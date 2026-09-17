Adıyaman Üniversitesinden 'Gazze’ye yankı ol' temalı bilim kafe etkinliği

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Yükseköğretim Kurulunun başlatmış olduğu "Gazze için bilim kafe" etkinlikleri kapsamında, Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından " Gazze'de Üniversite olmak: eğitime, bilime ve geleceğe tutunmak" başlıklı program düzenlendi.

Gazze'de yaşanan soykırıma ve bu süreçte eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı büyük yıkıma dikkat çekmek, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin mücadelesine ses olmak amacıyla Adıyaman Oturakçı Pazarında düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gazze'deki eğitim kurumlarının İsrail saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğü, Ekim 2023'ten bu yana binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesine dikkat çekildi.

Gazze'de eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukların farklı yönleriyle ele alındığı " Gazze'ye Yankı Ol!" temalı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından " Gazze'den Adıyaman'a: Eğitimin ve Bilimin Sesi" başlıklı video gösterimi gerçekleştirildi.

Programın " Gazze'den Sesler" bölümünde, Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin video mesajlarına yer verildi. Öğrenciler, yaşanan büyük yıkımın ortasında eğitim hayatlarını devam ettirme çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin "Gazze'den Bir Akademisyenin Sesi" bölümünde, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Ahmet Alkan'ın, Filistin Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Nibras Eğitim Derneği Başkanı Dr. Nihad Abdulfettah Ferih Badriye ile çevrim içi gerçekleştirdiği röportajın video kaydı katılımcılara sunuldu.

Röportajda Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumu, üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı güçlükler, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesi ile saldırıların eğitim ve bilim hayatına etkileri ele alındı.

Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Hakan Çalışkan'ın üstlendiği panelde ise; Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İsmet Kalkan, "Mazlum Coğrafyalara Karşı Görev ve Sorumluluklarımız" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Eğitimci ve SUMUD Filosu aktivisti Nevzat Güzel, "Sumud Yolculuğu" başlıklı konuşmasında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmed Joma ise "Gazzeli Bir Tıp Öğrencisinin Gözünden Eğitim, Umut ve Gelecek" başlıklı sunumuyla Gazze'de eğitim hayatını sürdürmenin zorluklarını ve geleceğe tutunma mücadelesini anlattı.

Program boyunca Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara, akademik hayatın devamlılığına ve soykırımın eğitim-öğretim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Binaların, sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin tahrip edilebileceği ancak öğrenme azminin, bilimsel düşüncenin ve geleceğe duyulan inancın yok edilemeyeceği vurgulandı. Tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdüren Gazzeli öğrencilerin ve akademisyenlerin bu kararlılığın en güçlü örneklerinden olduğu ifade edildi.

Eğitim ve bilimin en zor şartlarda dahi geleceğe tutunmanın ve umudu korumanın en güçlü unsurlarından biri olduğunun vurgulandığı programda; Gazze'de üniversitelerin yeniden kapılarını açacağı, öğrencilerin sınıflarına döneceği ve bilimsel hayatın yeniden güçleneceği yönündeki umut ve dayanışma mesajları paylaşıldı.

Üniversite yönetimi, programa katılarak etkinliğe destek veren Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'ya, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Dönem Başkanı Abdulkadir Kurt'a, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı