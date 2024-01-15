Adıyaman Üniversitesi 'Toplum 5.0 Çerçevesinde Etkili Öğretmen Olmak' Paneline Ev Sahipliği Yaptı

Adıyaman Üniversitesi"Toplum 5.0 Çerçevesinde Etkili Öğretmen Olmak" adlı panele ev sahipliği yaptı.

Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esen Turan Özpolat'ın üstlendiği panele; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Duman ve Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Bay konuşmacı olarak katıldı.

Eğitim Fakültesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda geniş bir katılıma sahne olan panele Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Özgür Özdemir, Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman'da görev yapan öğretmenler, üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde başlayan panelin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın yaptı. Prof. Dr. Aydın konuşmasında Toplum 5.0, teknolojik gelişmeler ve öğretmenlik mesleğinin getirdiği sorumluluğa değindi.

Prof. Dr. Aydın, "Teknolojik alanda meydana gelen değişim ve gelişim bilgiye erişim yönetimini ve bilgiye erişim hızını değiştirerek, dinamik bir yapıya sahip olan eğitim ve öğretim sürecini de etkilemektedir. Dolayısıyla teknolojinin öğretim amaçlı kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Eğitimde dijital dönüşüm kavramı dikkate alınıp incelenmesi gereken konulardan biridir. Bugünkü panelde 'Toplum 5.0 Çerçevesinde Etkili Öğretmen Olmak' konusunda çok kıymetli hocalarımız bizleri bilgilendirecektir. Panelimizin muhatapları yani değerli öğretmenlerimiz için yol göstericilik anlamında önemli bir rol üstleneceği kanaatindeyim. Siz değerli misafirlerimize ve hocalarımıza panelimize teşriflerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Bay, insanların 21. yüzyılda çok hızlı bir gelişim sürecine tanıklık ettiğini belirterek, sürekli öğrenen ve gelişime ayak uyduran bireyler olmanın ve bu bireyleri yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Teknolojinin önemi, yeni eğitim paradigmalarına duyulan ihtiyaç ve toplum 5.0 kapsamında bazı geleneklerin değişmesi hususunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Erdal Bay, iyi öğretmen olmanın araştırma, kendini yenileme, teknolojik değişime ayak uydurma ve öğrencileri yönlendirebilme ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Duman ise, "Toplum 5.0 ya da bir başka söyleyişle 'süper akıllı toplum' kavramı, dijitalleşme ve yapay zekanın toplumsal yaşamdaki etkilerinin her yönüyle değerlendirildiği, büyüme ve kalkınmayı amaçlayan bir toplum modelidir. Temel paradigmamız düşünmek olmalıdır. Özellikle beyin hakkında düşünmeliyiz. İki günümüz birbiriyle aynı olmamalıdır. Her geçen gün bilgi dağarcığımızın üzerine koyarak ilerlemeliyiz. Etkili öğretmen işin uygulama kısmını yapar. Sadece anlatmakla kalmaz ilham kaynağı olur. Öğretmenlerimizin 21. yüzyılda özellikle öğrencinin duygu durumunu ve ödül sistemini bilmesi gerekir. Ödülsüz başarı elde edilmez. İnsan kendisini keşfetmek zorundadır. Sunuş teknikleri, anlatım yöntemleri ve soru-cevap tekniği etkili öğretmen olma yolunda önemli eşiklerdir. Son olarak şunu belirtmek isterim ki; öğretmenlerimiz araştırmacı, inceleyen, proje yönetimini ve laboratuvar tekniklerine hakim olan bireyler olmalıdır" şeklinde konuştu.

Panelin sonunda Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Özgür Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından panelistlere, üniversite kampüsünde adlarına dikilmiş olan fidanların sertifikası takdim edildi. - ADIYAMAN