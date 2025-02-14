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Adıyaman Üniversitesi Su Verimliliği Yönetim Sistemi Eğitimi Düzenledi

Adıyaman Üniversitesi Su Verimliliği Yönetim Sistemi Eğitimi Düzenledi
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Adıyaman Üniversitesi, su verimliliği yönetim sistemi eğitimi ile Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlıyor. Eğitimin amacı, suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve su ayak izinin azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturarak katılımcılara sertifikalar verildi.

Adıyaman Üniversitesi, su yönetiminde öncü bir rol üstlenerek TS ISO 46001: 2021 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Eğitimi çalışmalarına başladı.

TSE Eğitmeni Abdulkadir Öncel'in katılımıyla TS ISO 46001: 2021 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Eğitimi, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Çok Amaçlı Salonda akademik ve idari personeline yönelik olarak düzenlendi.

Eğitimin temel amacının, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden "Temiz Su ve Sıhhi Koşullar" maddesi doğrultusunda, su verimliliği yönetim sistemini kurarak suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamak olduğu bildirildi. Ayrıca, eğitimle üniversite mensupları ve toplum genelinde su ayak izini (kirletilen temiz su miktarı) azaltmaya yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Eğitim, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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