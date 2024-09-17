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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Ailelerle Bir Araya Geldi

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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrenci aileleriyle bir araya gelerek gençlerin eğitimine verdikleri önemi vurguladı ve başarılar diledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrenci aileleriyle bir araya gelerek sevinçlerine ortak oldu.

Adıyaman Üniversitesini kazanarak üniversiteye başlayan evlatlarını getiren aileleri ziyaret eden Rektör Mehmet Keleş, ailelerle bir süre sohbet ederek öğrencilere ve eğitime verdikleri önemden bahsetti.

Öğrencilere başarılar dileyen Rektör Mehmet Keleş, "Evlatlarınız önce Allah'a sonra bize emanettir. Öğrencilerimizin her zaman yanlarında olup üniversite yıllarını güzel hatırlamalarına vesile olmak istiyoruz. Yeni dönemimiz hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Üniversitesi Mehmet Keleş Rektör Eğitim Yerel Yaşam

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