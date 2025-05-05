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Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı, Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılmasını Talep Etti

Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı, Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılmasını Talep Etti
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Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bayram Doğru, 30 Haziran 2025'te sona erecek yerinde dönüşüm projelerinin uzatılması gerektiğini belirterek, deprem bölgesinde yaşam kalitesinin artırılması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bayram Doğru, 30 Haziran 2025'te sona erecek olan yerinde dönüşüm projelerinin sürelerinin uzatılması gerektiğini açıkladı.

Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bayram Doğru, deprem bölgesinde uygulanan yerinde dönüşüm projeleriyle deprem bölgelerinin normale dönebileceğini ve bu yüzden de sürelerin uzatılması gerektiğini söyledi.

Başkan Doğru, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinde yıkılan şehirleri eski haline getirmek, insanların barınma ihtiyaçlarının hızla giderilerek depremzedelerin normal hayatlarına kavuşması için çıkardığı yerinde dönüşüm projesi 30 haziran 2025 te sona erecektir. Deprem bölgesinin ayağa kalkmasındaki en önemli etkenlerden biri olan yerinde dönüşüm desteği, Konutlar için 750 bin kredi 750 bin hibe işyerleri içinse 400 bin kredi 400 bin hibe olmuştur. Gelinen süreçte; şehirde binalar hızlı bir şekilde yükselerek insanlar eski günlük hayata dönmeye başlamışlardır. Ancak; vefatın çok olduğu yapılarda verasetlerin bulunması yerinde dönücüm şartlarına erişim süreci sonrasında uzun zaman alan zemin etütleri, jeofizik süreçleri, proje ve ruhsat süreçleri nedeniyle yavaş devam etmektedir. Yıkılan binaların olduğu sokak ve caddelerde molozlar nedeniyle hala insanlar toz bulutlarıyla mücadele etmekte ve buda insanımızın yaşam kalitesini çok ciddi şekilde düşürmektedir ve sağlık açısından da risk oluşturmaktadır. Bu nedenle; Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak, deprem bölgesinde tamamlanmayan yerinde dönüşüm sürecinin tamamlanması, kredi ve hibe oranının İstanbul'da başlayan yarısı bizden projesiyle aynı rakamlara getirilmesi ve en önemlisi de insanlarımızın molozlardan kurtulabilmesi ve kaliteli bir yaşama erişebilmesi için yerinde dönüşüm sürecinin en az bir yıl uzatılmasıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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