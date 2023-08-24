Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı oldu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 42 ile yeni jandarma komutanı atandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına, Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı ise Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına atandı.

1974 yılında Nevşehir'de doğan 2 çocuk babası Jandarma Albay Haluk Saygılı, 2021 yılından beri Bolu İl Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu. - ADIYAMAN