Adıyaman haberi... Besni'de fıstık hasadı başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinin önemli gelir kaynaklarından birisi olan Antep Fıstığı hasadı başladı.

Besni ilçesinde yaklaşık 200 bin dekarlık bir alanda üretimi yapılan ve ilçe ekonomisinin can damarı olarak görülen Antep Fıstığı hasadına AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanvekili Cengiz Baba, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlçeye bağlı Uzunkuyu köyünde başlatılan hasadın hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Besni'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Antep Fıstığı hasadında bu yıl 14 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Çiftçilere bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN