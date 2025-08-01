Adıyaman'daki Piknik Alanı Çöplüğe Döndü

Adıyaman'daki Piknik Alanı Çöplüğe Döndü
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Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerindeki 'Şelale' piknik alanı, piknikçilerin bıraktığı çöplerle doldu. Bölge sakinleri çevre kirliliğine tepki göstererek, daha sıkı denetim ve temizlik çağrısında bulundu.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından kirletilen piknik alanı çöplüğe döndü.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan ve halk arasında "Şelale" olarak bilinen piknik alanı bilinçsiz piknikçilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Sıcaktan kaçıp serinlemek amacıyla bölgeye gelen vatandaşlar, gördükleri manzaraya tepki gösterdi.

Ağaçların gölgesinde, dere kenarında huzur arayan vatandaşlar, pet şişeler, yiyecek atıkları, plastik tabaklar ve çeşitli ambalajlarla kaplı alanı görünce büyük üzüntü yaşadı. Piknik sonrası çevresini temizlemeden ayrılan duyarsız kişilerin, doğal güzelliği çöplüğe çevirmesi çevre gönüllülerini ve bölge halkını isyan ettirdi.

Görüntülerde dere yatağına kadar ulaşan çöplerin çevreye ve suya karıştığı görülürken, bu durum hem çevre sağlığını hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Doğaya zarar veren bu tablo karşısında vatandaşlar, çevreyi kirletenlere karşı daha sıkı denetim ve yaptırım uygulanmasını isterken, ilgili kurumlara da temizlik çağrısında bulundu.

"Bu manzara Adıyaman'a yakışmıyor" diyen bölge sakinleri, doğal alanların korunması için hem bireysel duyarlılık hem de kurumsal temizlik çalışması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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