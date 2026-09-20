Haberler

Adıyaman'da UMKE ve AFAD, 32 gönüllüyle deprem tatbikatı gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da UMKE ve AFAD, 32 gönüllüyle deprem tatbikatı gerçekleştirdi
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, AFAD iş birliğiyle deprem tatbikatı düzenledi. 2026 UMKE Faaliyet Planı kapsamındaki tatbikata 32 UMKE gönüllüsü katıldı; ekiplerin hızlı ve koordineli hareketi ile medikal müdahale kapasitesi hedeflendi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

2026 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında düzenlenen tatbikata, daha önce UMKE eğitimlerini tamamlayan çeşitli branşlardan 32 UMKE gönüllüsü katıldı. AFAD Arama Kurtarma Timi iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası meydana gelebilecek durumlara yönelik teorik ve pratik çalışmalar uygulandı. Tatbikatta ekiplerin afet bölgesinde hızlı ve koordineli şekilde hareket etmesi, medikal müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve saha deneyiminin artırılması hedeflendi. Ekipler, belirlenen senaryo kapsamında çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirirken, kurumlar arasındaki koordinasyon da test edildi.Tatbikata katılan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Afetlere hazırlık çalışmalarının önemine dikkat çeken Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, "Adıyaman olarak geçmişte yaşadığımız büyük depremlerin ardından afetlere hazırlık konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. UMKE ekiplerimiz, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde sunulması noktasında önemli bir görev üstleniyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatla ekiplerimizin hem teorik bilgilerini hem de sahadaki uygulama kabiliyetlerini pekiştirmeyi amaçladık. AFAD ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, muhtemel afet anında kurumlar arasındaki koordinasyonun daha güçlü olmasına katkı sağlıyor. Tüm ekiplerimizin her türlü afet ve acil duruma hazırlıklı olması için eğitim ve tatbikatlarımızı sürdüreceğiz. Tatbikata katılan tüm ekiplerimize ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Koç'tan konserde sigara tepkisi: Buranın ağası sen misin?

Ünlü şarkıcı sahnede çileden çıktı: Buranın ağası sen misin?

Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcıdan acı haber! Çatıdan düşen Burhan Yusuf kurtarılamadı

Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcı çatıdan düşüp can verdi
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunuyor

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura yoğun bakımda
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? 'İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz'

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a "askeri destek" sinyali mi?
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama

Başkentte hummalı mücadele! Bir haftada tam 84 şüpheli yakalandı
Yanlış ilaçlama anne-kızı hayattan kopardı! Yargıtay cezayı 'orantısız' buldu

Yanlış ilaçlama 2 can aldı! Yargıtay cezayı "orantısız" buldu