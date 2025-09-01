Adıyaman'da SYDV Çalışanları Greve Gitti

Adıyaman'da SYDV Çalışanları Greve Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanları, kamu protokolü kapsamına alınmamaları ve ücret artışlarının uygulanmaması nedeniyle greve başladılar. Türk genelindeki tüm SYDV çalışanları Koop-İş Sendikası öncülüğünde birleşti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanları, kamu protokolü kapsamına alınmamaları ve hak ettikleri ücret artışlarının uygulanmaması gerekçesiyle greve gitti.

Türkiye genelindeki tüm SYDV çalışanlarının katıldığı grev, Koop-İş Sendikası öncülüğünde başlatıldı.

Gölbaşı SYDV binası önünde toplanan vakıf çalışanları adına basın açıklamasını Koop-İş Sendikası Sözcüsü Hüseyin Demiralp yaptı. Demiralp, vakıf personelinin yıllardır kamu hizmeti verdiğini ancak kamu işçisi olarak kabul edilmediklerini belirtti.

Demiralp, "Türkiye genelinde faaliyet gösteren SYDV çalışanları, toplumsal dayanışmanın en önemli yapı taşlarındandır. Ancak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, bizleri Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına almamakta ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktan imtina etmektedir. Bu nedenle 29 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla greve çıkmış bulunuyoruz.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (ASDEP) yalnızca 4 yardım yürütürken, bizler çok daha fazla sorumluluk üstleniyoruz. Buna rağmen ne memur statüsüne alınıyoruz ne de kamu işçisine uygulanan zam oranlarından faydalanıyoruz.

Toplumun en kırılgan kesimlerine hizmet eden bizler, emeğimizin karşılığını ve hak ettiğimiz statüyü talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmasında 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Bakanlıklarla ilk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir

İlk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir
CZN Burak'tan şaşırtan hamle! Burak Özçivit'in milyonluk aracını satın aldı

Ünlü oyuncuyla adı yan yana geldi, ödediği para dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan'dan peş peşe uyarılar

Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan'dan peş peşe uyarılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.