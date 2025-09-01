Adıyaman'da SYDV Çalışanları Greve Gitti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanları, kamu protokolü kapsamına alınmamaları ve hak ettikleri ücret artışlarının uygulanmaması gerekçesiyle greve gitti.

Türkiye genelindeki tüm SYDV çalışanlarının katıldığı grev, Koop-İş Sendikası öncülüğünde başlatıldı.

Gölbaşı SYDV binası önünde toplanan vakıf çalışanları adına basın açıklamasını Koop-İş Sendikası Sözcüsü Hüseyin Demiralp yaptı. Demiralp, vakıf personelinin yıllardır kamu hizmeti verdiğini ancak kamu işçisi olarak kabul edilmediklerini belirtti.

Demiralp, "Türkiye genelinde faaliyet gösteren SYDV çalışanları, toplumsal dayanışmanın en önemli yapı taşlarındandır. Ancak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, bizleri Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına almamakta ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktan imtina etmektedir. Bu nedenle 29 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla greve çıkmış bulunuyoruz.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (ASDEP) yalnızca 4 yardım yürütürken, bizler çok daha fazla sorumluluk üstleniyoruz. Buna rağmen ne memur statüsüne alınıyoruz ne de kamu işçisine uygulanan zam oranlarından faydalanıyoruz.

Toplumun en kırılgan kesimlerine hizmet eden bizler, emeğimizin karşılığını ve hak ettiğimiz statüyü talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN