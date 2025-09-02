Adıyaman'da Su Kaynaklarına Balıklandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında, Adıyaman'da göl ve göletlerde balıklandırma çalışmaları devam ediyor.

2025 yılı çalışmaları çerçevesinde, Şanlıurfa Su Ürünleri Yavru Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 1 milyon 75 bin adet yavru sazan balığı, Adıyaman Çamgazi Baraj Gölü'ne bırakıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, su kaynaklarında nesli tehlike altında olan türlerin desteklenmesi, zarar gören stokların takviye edilmesi ve ekosistemin canlandırılması hedefleniyor.

İl genelinde 2021-2025 yılları arasında iç sulara toplamda 21 milyon 621 bin adet yavru balık bırakıldığı bildirildi. Bu rakamın 7 milyon 611 binini Şabut balığı, 14 milyon 309 binini ise sazan balığı oluşturuyor.

Balıklandırma çalışmalarında özellikle iç sularda doğal olarak bulunan pullu sazan balığı tercih ediliyor. Bu sayede hem su ürünleri tüketiminin artırılması hem de buna bağlı olarak kırsalda istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, her yıl düzenli olarak göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Balıklandırma çalışmalarına, Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile kurum personelleri katıldı. - ADIYAMAN