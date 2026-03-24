Gölbaşı'nda öğrencilere doğa koruma eğitimi verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğa koruma bilincini artırmak amacıyla öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. 106 öğrenciye doğanın korunması, biyolojik çeşitlilik ve biyokaçakçılıkla mücadele konularında bilgiler verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, öğrencilere doğa bilinci kazandırmak amacıyla doğa koruma eğitimi düzenlendi.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında, Ozan Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 25 öğrenci ile Harmanlı İlköğretim Okulu'ndaki 81 öğrenciye yönelik bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere doğanın korunmasının önemi anlatılırken, Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve bu zenginliğin korunması gerekliliği üzerinde duruldu. Ayrıca biyokaçakçılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere detaylı bilgiler aktarıldı. Milli parklar ve tabiat parklarının doğal yaşam açısından taşıdığı önem de örneklerle anlatıldı.

Eğitim süresince öğrencilerin aktif katılım sağladığı, soru-cevap bölümleriyle konuların pekiştirildiği belirtildi. Yetkililer, erken yaşta kazanılan çevre bilincinin gelecekte doğaya daha duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Program sonunda öğrencilere doğayı koruma konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunulurken, benzer eğitim faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye oldu

İsrail askerlerinden, Filistinli ailenin evinde skandal kutlama

İsrail askerlerinden skandal görüntü
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye oldu

Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın ulaşım sorununu çözmekte kararlı

Belediye başkanı kentin ulaşım sorununu çözmekte kararlı
Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz