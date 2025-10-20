Adıyaman'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Muhtarlar Günü dolayısıyla Adıyaman Merkez Köy Muhtarları Derneği'ni, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ve Kahta ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Milletvekili Şan, Vali Osman Varol ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Adıyaman Merkez Köy Muhtarları Derneğini ziyaret ederek Başkan Hüseyin Göçer ve köy muhtarlarıyla daha sonra Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret ederek Federasyon Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve muhtarlarla bir araya gelerek muhtarları günlerini kutlayarak başarılar diledi.

Kahta ilçesindeki 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekli bir programda muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yapıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilerek muhtarların bu özel günü kutlandı.

Kahta Baraj kenarındaki bir restaurantta düzenlenen programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kurum amirleri ile ilçe ve köylerdeki muhtarlar katıldı.

Muhtarlık müessesesinin devlet yönetimi içerisindeki önemine dikkat çeken Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, muhtarlara yapmış oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ederek günlerini kutladı.

Muhtarların halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ise, "Muhtarlar, devletin vatandaşa uzanan en son ve sıcak elidir. Halkımız ile devletimiz arasındaki ilk kapı hatta ilk dayanaktır. Halkımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında en büyük destekçilerimizden biri muhtarlarımızdır. Bizler de bu anlamda muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek, daima diyalog ve istişare halinde olmaya devam edeceğiz. tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN