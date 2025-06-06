Adıyaman'da Kurban Bayramı Coşkusu

Adıyaman'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Kurban Bayramı sabahında Adıyaman'da binlerce kişi namaz kılmak için camilerde toplandı. Mezarlık Camii dolup taşarken, vatandaşlar bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adıyaman'da Kurban Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Kurban Bayramı nedeniyle başta Mezarlık Camii olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Mezarlık Camii'nin iç kısmının yanı sıra bahçenin tamamı doldu. İnsan selinin yaşandığı camide kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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